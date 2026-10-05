تمويلات بـ3.37 مليون دولار.. عبد الرحيم علي: منظمات حقوقية تظهر كغطاء لأنشطة الإخوان

كشف الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبد الرحيم علي، عن تفاصيل التمويلات والجهات التي تقف وراء منصة «متصدقش»، مشيرًا إلى أن المنظومة حصلت، على تمويلات بلغت 3.37 مليون دولار، وأن شركة «معمل التحول المفتوح» تقف وراء إدارة الشبكة.

ووجه عبد الرحيم، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، اتهاما لمنصة «متصدقش» بتلقي تمويلات من جهات إسرائيلية بهدف تنفيذ محاولات تستهدف الدولة المصرية.

وتابع أن هناك تقرير فرنسي، تناول ـ«الجهاد الناعم» الذي تتبعه جماعة الإخوان، معتبرًا أن هناك نحو 24 مؤسسة تعمل وفق نمط مشابه لمنصة «متصدقش».

معلومات حساسة

وأضاف: «مش هنطاطي وهنفضل ورا الإخوان لحد ما نفضحهم»، مؤكدًا استمرار متابعة أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها، خاصة أن منصة «متصدقش» تعمل على جمع معلومات حساسة، من بينها معلومات تتعلق بقناة السويس والبحرية المصرية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز، النشاط الإعلامي أو التحققي للمنصة.