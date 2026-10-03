قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك
تعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان
أول تعليق أمريكي على قرار أوروبا بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب في ولاية تكساس .. ما الجديد ؟
سيناريو زيزو يتكرر .. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من تجديد عقد فتوح
عبد الرحيم علي: عناصر "متصدقش" تلقت 3 ملايين و770 ألف دولار
وداعًا للأقراص المدمجة.. «إكس بوكس» تطلق ميزة تحويل ألعابك لنسخ رقمية للجميع
تصعيد خطير.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا في اتجاه بحر اليابان
ضبط وكر لذبح المواشي وتزوير أختام اللحوم الحكومية في بني سويف
تامر حسني يشعل الأجواء بحفل استقبال أسطوري في إحدى الجامعات
متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة : قوافل المساعدات تصل يوميًا لأهالي القطاع
نواب: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع ضرورة لدعم الاقتصاد وتقليل الواردات.. 4 آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الرحيم علي: عناصر "متصدقش" تلقت 3 ملايين و770 ألف دولار

قبض
قبض

كشف الكاتب والمفكر الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن أرقام قال إنها تتعلق بحجم التمويلات الموجهة إلى شبكة "متصدقش"، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الأموال المرتبطة بها على مدار السنوات إلى ملايين الدولارات.

وأوضح عبد الرحيم علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن حجم الأموال شهد تطورًا ملحوظًا، بعدما بدأ بمبالغ محدودة، قبل أن يرتفع لاحقًا إلى مستويات وصلت إلى ملايين الدولارات.

وأشار إلى أن إحدى الحالات التي عرضها تضمنت أموالًا بقيمة 3 ملايين و770 ألف دولار، حصل أحد الأشخاص بمفرده منها على 520 ألف دولار، فيما خُصص مبلغ 685 ألف دولار رواتبَ وتعويضاتٍ مباشرة.

وأضاف أن الراتب السنوي لأحد العناصر يصل، وفق ما ذكره، إلى 120 ألف دولار، إلى جانب تكاليف أخرى تشمل السكن والتنقلات والمصروفات الشخصية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الأموال التي قال إنها ارتبطت بعمليات التمويل محل الحديث.

عبد الرحيم علي الإخوان الارهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

أرشيفي

الطيران اليمني يقصف عربات أسلحة وإمداد تابعة لمليشيا الحوثي

الشرطة البريطانية

بريطانيا .. ضبط إيرانيين بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد اليهود بمانشستر

مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

العراق وتركيا يبدآن مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

بالصور

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تبحث عن الكمال

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد