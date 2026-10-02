بحضور نائب رئيس الوزراء.. تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور 3000 آلاف مشارك| صور

احتفلت كلية التجارة بجامعة عين شمس بتخريج دفعة 2026 بدار ضيافة الجامعة، بحضور جماهيري حاشد تجاوز ثلاثة آلاف مشارك من الخريجين وأسرهم ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن كلية تجارة عين شمس تستثمر في طلابها وتؤهلهم بشكل فعال جداً للالتحاق بسوق العمل، مشدداً على أن الشهادة الأكاديمية الممزوجة بالممارسة العملية التي يحصل عليها خريجو تجارة عين شمس تجعلهم قادرين على التنافسية والحصول على فرص عمل متميزة.

ودعا معاليه الخريجين إلى الاستثمار في أنفسهم باستمرار، وإجادة اللغات، وامتلاك مهارات التكنولوجيا الحديثة.

وقدم الشكر للأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، وللسيد لأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، مشيداً بهذا التقليد الراقي بإطلاق أسماء الرموز على دفعات التخرج، وموجهاً تحية عرفان وتقدير عميقة تلامس قلوب الآلاف من الأهالي وأولياء الأمور، مقدّراً حجم التضحيات والأعباء الضخمة التي تحملوها طوال سنوات التحصيل الدراسي ليقطفوا اليوم ثمار جهدهم.

وقام الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، بتكريم الأستاذ الدكتور حسين عيسى، على المنصة الرئيسية بدرع الجامعة والكلية، تقديراً لدعمه ورعايته المستمرة ولمسيرته الوطنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود في خدمة الوطن.