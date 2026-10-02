قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء
الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية
السعودية.. اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت على خميس مشيط
5 سيارات سيدان زيرو في مصر.. تبدأ من 685 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور نائب رئيس الوزراء.. تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور 3000 آلاف مشارك| صور

تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور ثلاثة آلاف مشارك
تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور ثلاثة آلاف مشارك
حسام الفقي

احتفلت كلية التجارة بجامعة عين شمس بتخريج دفعة 2026 بدار ضيافة الجامعة، بحضور جماهيري حاشد تجاوز ثلاثة آلاف مشارك من الخريجين وأسرهم ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن كلية تجارة عين شمس تستثمر في طلابها وتؤهلهم بشكل فعال جداً للالتحاق بسوق العمل، مشدداً على أن الشهادة الأكاديمية الممزوجة بالممارسة العملية التي يحصل عليها خريجو تجارة عين شمس تجعلهم قادرين على التنافسية والحصول على فرص عمل متميزة.

ودعا معاليه الخريجين إلى الاستثمار في أنفسهم باستمرار، وإجادة اللغات، وامتلاك مهارات التكنولوجيا الحديثة.

وقدم الشكر للأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، وللسيد لأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، مشيداً بهذا التقليد الراقي بإطلاق أسماء الرموز على دفعات التخرج، وموجهاً تحية عرفان وتقدير عميقة تلامس قلوب الآلاف من الأهالي وأولياء الأمور، مقدّراً حجم التضحيات والأعباء الضخمة التي تحملوها طوال سنوات التحصيل الدراسي ليقطفوا اليوم ثمار جهدهم.

وقام الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، بتكريم الأستاذ الدكتور حسين عيسى، على المنصة الرئيسية بدرع الجامعة والكلية، تقديراً لدعمه ورعايته المستمرة ولمسيرته الوطنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود في خدمة الوطن.

جامعة عين شمس كلية التجارة بجامعة عين شمس كلية التجارة رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

العراق وتركيا يبدآن مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

أطباء بلا حدود

أطباء بلا حدود: الحرب لم تنته في جنوب لبنان.. والهجمات الإسرائيلية تلقي بثقلها على الصحة النفسية للسكان

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيسا وزراء قطر واليابان يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد