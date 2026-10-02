4060 طالبا لم يسددوا المصروفات بمدارس المنيا.. وتحرك عاجل من الإدارة التعليمية

أصدرت إدارة المنيا التعليمية، تعليمات عاجلة لمديري مدارس إدارة المنيا التعليمية، شددت خلالها على سرعة موافاة مكتب التربية الاجتماعية بالإدارة ببيان الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، من غير الفئات المستثناة أو المعفاة قانونًا، وذلك للاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا في سداد المصروفات المستحقة عن هؤلاء الطلاب.

وقالت إدارة المنيا التعليمية في بيان لها: نؤكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لدعم أبنائنا الطلاب والتيسير على أسرهم، فضلًا عن دورها في تعزيز نسب توفير خامات الامتحانات للمدارس، بما ينعكس إيجابًا على انتظام العملية التعليمية.

وأشارت إدارة المنيا التعليمية ، إلى أن عدد الطلاب غير المسددين بإدارة المنيا التعليمية وفق البيانات الواردة حتى الآن يبلغ 4060 طالبًا فقط، وهو ما يستدعي ضرورة المراجعة الدقيقة وسرعة موافاة الإدارة بأي حالات مستحقة تنطبق عليها الضوابط، وقالت الإدارة لمديري المدارس : نرجو سرعة الحصر والموافاة بالبيانات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 4/10/2026.

وعلى جانب آخر ، عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع : ( مدراء التعليم العام / مديرى المراحل التعليمية بالمديريات / مديرى إدارات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات /موجهى عموم وموجهى المواد الدراسية ) ، وذلك بحضور مستشارى المواد الدراسية.

وشددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع على :