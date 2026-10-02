ممنوع الاقتراب من قناة السويس.. سمير فرج يوضح إشارة إسرائيلية كشفت نجاح الخداع المصري

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل واقعة خلال الساعات الأولى من حرب أكتوبر، اعتبرها مؤشرًا على نجاح خطة الخداع الاستراتيجي المصرية في إخفاء موعد الهجوم وطبيعة الاستعدادات للمعركة.

وأوضح فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الاستطلاع اللاسلكي المصري التقط إشارة مفتوحة من قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تضمنت توجيهات للطيارين الإسرائيليين بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلومترًا.

وأشار إلى أن التعليمات الإسرائيلية ارتبطت بوجود حائط الصواريخ المصري، بما عكس حجم الحسابات التي كانت تضعها القوات الجوية الإسرائيلية في الاعتبار خلال التعامل مع منطقة قناة السويس.

وأوضح سمير فرج أن الصورة الموجودة في بانوراما حرب أكتوبر جاءت بصورة دقيقة، رغم إجراء بعض التغييرات في أماكن ظهور بعض الأشخاص أو ترتيبهم في عدد من الصور وفقًا للظروف.

وأشارت إلى أن هذه التفاصيل تعكس جانبًا من الاستعدادات والإجراءات التي صاحبت حرب أكتوبر، إلى جانب الدور الذي لعبته أعمال الخداع والتمويه في الحفاظ على سرية موعد الهجوم وتحركات القوات المصرية.