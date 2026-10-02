الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية

كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الصفحات على شبكة الإنترنت إستناداً إلى ما إدعته بعض صفحات جماعة الإخوان الإرهابية من وجود إحتجاجات وإضرابات عن الطعام بأوساط نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع الزيارات عنهم والتعامل معهم بإستخدام الغاز ومحاولة بعضهم الإنتحار.

وأكد مصدر أمنى أن هذه الإدعاءات عاريةً تماماً من الصحة، والأوضاع طبيعية داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ويستقبل النزلاء زياراتهم المقررة وفقاً للقانون، فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وتحريف الحقائق للحصول على مزايا غير مستحقة قانوناً لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى الإدعاءات.