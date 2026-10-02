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تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

فلاي دبي
فلاي دبي
محمود نوفل

أفادت تقارير عبرية بأن المحققين وجدوا أدلة مزعومة للطيار الثاني العماني - المتهم بمحاولة تفجير طائرة فلاي دبي -  تدعم تقييمهم بأنه اعتنق الفكر المتطرف ، بما في ذلك منشورات تحتوي على تصريحات حول قتل اليهود على حد زعم التقرير .

ومن جانبه ؛ قال دورون شپيلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريحات له إن إسرائيل تعتقد أن هذه المواد تشير إلى دافع سابق لدى الطيار العماني لقتل الإسرائيليين.

كما أشار التقرير ذاته إلى أنه لم يتم نشر ذلك في التحقيقات الرسمية التي تجريها كل من السعودية والإمارات .

كما حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أن المحققين لا يزالون غير قادرين على القول بيقين ما إذا كان الطيار الثاني قد عمل بمفرده أو كان مرتبطًا بشبكة أوسع.

وتقود الإمارات التحقيق الجنائي، حيث تفحص الدافع والإرهاب والتخطيط المسبق والتوجيه الخارجي المحتمل، بينما تجري السعودية تحقيقًا منفصلاً في سلامة الطيران. 

كما تساعد كل من الولايات المتحدة وعمان أيضًا في التحقيق الدولي المشترك.

وأشار التقرير إلى أن المحققين يحاولون أيضًا تحديد السلاح المستخدم بالضبط.

 وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ذكر أن السلاح المستخدم في الحادث قد يكون فأس التصادم في قمرة القيادة، بينما وصف الركاب ما بدا أنه سكين. 

وتشدد سلطات الاحتلال من فحص الطيارين الذين يطيرون إلى البلاد بعد الهجوم.

ومن المستشفى في أبوظبي، قال ماتشار إنه كان مستلقى مصابًا على أرضية قمرة القيادة عندما أخبرته “ خبرته” البالغة 17 عامًا في الطيران أن الطائرة في انحدار.

وعند إدراكه أن الركاب قد يموتون ما لم يتمكن من النهوض، وصل إلى باب قمرة القيادة وفتحه، ما سمح للركاب بالدخول وقيود الطيار الثاني.

ماتشار، الذي لديه أكثر من 9750 ساعة طيران و11 عامًا من الخبرة ككابتن، يظل في المستشفى لكنه يتعافى.

وكان هناك طياران إضافيان من فلای دبي على متن FZ1073 وتوليا السيطرة لاحقًا على الـ737 MAX التالفة وأقلعاها بسلام في تبوك. 

فلاي دبي تبوك السعودية الإمارات

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