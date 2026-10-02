الداخلية السعودية: قائد ومساعد طائرة فلاي دبي يغادران المملكة إلى أبوظبي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قائد طائرة «فلاي دبي» ومساعده غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي، بعد تحسن حالتهما الصحية والحصول على موافقة الفريق الطبي بالسفر، وذلك برفقة فريق أمني إماراتي.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة في المملكة، بمشاركة فريق أمني من الإمارات، أشارت إلى وقوع اعتداء من مساعد قائد الطائرة على قائدها، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة

وكانت رحلة «فلاي دبي» رقم FZ1073 قد هبطت اضطراريًا في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك، الأربعاء، بعد إعلان حالة طارئة، حيث هبطت الطائرة بسلام وعلى متنها 174 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.

ونُقل القائد ومساعده إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما استكمل جميع الركاب رحلتهم لاحقًا على متن طائرة بديلة تابعة لـ«فلاي دبي»، وعاد باقي أفراد الطاقم إلى دبي