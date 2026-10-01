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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور  ريهام سعيد و ياسمين الخطيب، لمدة شهرين.

جاء ذلك بعد التحقيق في الشكاوى المتبادلة المقدمة من كل منهما، فضلًا عن ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تراشق بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يتوافق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

وشدد المجلس على أن المسؤولية المهنية لا تقتصر على ما يقدمه الإعلامي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وإنما تمتد أيضًا إلى ما ينشره أو يتداوله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءًا من المجال العام الذي يتطلب الالتزام بالقواعد المهنية واحترام طبيعة العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضوابط في الخطاب والسلوك، بما يحافظ على مكانة المهنة واحترام الجمهور.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ريهام سعيد ياسمين الخطيب لجنة الشكاوى جميع الوسائل الإعلامية

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