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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يُتابع إخماد حريق «ميدان الساعة» ويُوجّه بسرعة تطويره ورفع كفاءته .. صور

من قلب موقع الحريق.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة رفع كافة آثار الحريق والمخلفات والبدء الفوري في تهيئة الميدان
من قلب موقع الحريق.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة رفع كافة آثار الحريق والمخلفات والبدء الفوري في تهيئة الميدان
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، ميدان الساعة الكائن بمدخل محور 30 يونيو، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق والوقوف على الحالة الحالية للموقع، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد  ومحمد الشناوي رئيس حي الضواحي، ولمياء الجيار رئيس حي غرب، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الجهات المختصة


وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إطفاء الحريق وإجراءات تأمين الموقع، ووجه بالبدء الفوري في رفع كافة آثار ومخلفات الحريق ومعالجة الأضرار الناتجة عنه، مع سرعة الانتهاء من أعمال تهيئة الموقع وإعادته إلى الصورة الحضارية التي تليق بمدخل المحافظة


من قلب موقع الحريق.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة رفع كافة آثار الحريق  والمخلفات والبدء الفوري في تهيئة الميدان

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة تطوير الميدان ورفع كفاءته بصورة متكاملة، بما يشمل معالجة كافة الآثار الناتجة عن الحريق وتحسين المظهر العام للموقع، مؤكدًا أن الميدان يمثل نقطة حيوية وواجهة مهمة للقادمين إلى بورسعيد عبر طريق 30 يونيو، وهو ما يتطلب سرعة التعامل مع الموقف وعدم ترك أي آثار للحريق بالموقع.

وشدد المحافظ على تكثيف جهود الجهات المختصة وسرعة تنفيذ الأعمال اللازمة، مع التنسيق الكامل فيما بينها، بما يضمن رفع كفاءة المكان والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمداخل الرئيسية للمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ميدان الساعة

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