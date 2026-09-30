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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور .. ونسبة التنفيذ تتجاوز 80%

تشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة لمراجعة أعمال الرصف والتأكد من كفاءتها وجودتها
تشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة لمراجعة أعمال الرصف والتأكد من كفاءتها وجودتها
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

تشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة لمراجعة أعمال الرصف والتأكد من كفاءتها وجودتها

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع بالمنطقة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 80%، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة، لمراجعة أعمال الرصف المنفذة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية، وكفاءتها وجودتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستدامة من أعمال التطوير

كما وجه المحافظ بتحويل إحدى الحدائق العشوائية بالمنطقة إلى مسطح أخضر متكامل، وزراعتها بأشجار البونسيانا والأكاسيا، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الجمالي للمنطقة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وخلال جولته، التقى المحافظ عددًا من المواطنين وأدار معهم حوارًا مباشرًا، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم بشأن أعمال التطوير والخدمات المقدمة بالمنطقة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن منطقة خالد بن الوليد تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، وتشهد أعمال تطوير متكاملة تشمل رصف الطرق، وتطوير شبكات الصرف الصحي والسباكة، ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية، إلى جانب أعمال التشجير وإنشاء المسطحات الخضراء، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف معدلات العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة، مع المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التطوير

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