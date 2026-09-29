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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تواصل صناعة خريطة المستقبل.. طفرة تنموية تعيد رسم ملامح المدينة

تطوير عمراني.. ورؤية لتحسين جودة الحياة
تطوير عمراني.. ورؤية لتحسين جودة الحياة
محمد الغزاوى

تشهد محافظة بورسعيد خلال الفترة الحالية حراكًا تنمويًا متسارعًا يمتد إلى مختلف القطاعات والمناطق، في إطار خطة متكاملة تستهدف تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي أعمال تطوير المناطق السكنية ضمن محاور هذه الطفرة التنموية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، حيث لا يقتصر التطوير على رفع كفاءة العقارات فقط، وإنما يمتد ليشمل المناطق المحيطة بها من طرق وإنارة وحدائق ومسطحات خضراء وخدمات وبنية تحتية، بما يخلق بيئة سكنية أكثر تنظيمًا وجمالًا.

المنطقة الرابعة بحي المناخ.. تطوير يمتد على مراحل

وتبرز المنطقة الرابعة بحي المناخ كأحد النماذج الحالية لهذا التوجه، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير ورفع كفاءة تستهدف 72 عمارة سكنية، ضمن خطة متدرجة للتنفيذ، بدأت بمرحلة أولى تضم 18 عمارة.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ دهانات موحدة للعمارات، بما يحقق تناسقًا بصريًا ويمنح المنطقة مظهرًا أكثر تنظيمًا، إلى جانب الاهتمام بجودة الخامات والألوان المستخدمة بما يتناسب مع أعمال التطوير ويحافظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

ولا تتوقف أعمال التطوير عند حدود العمارات، إذ تمتد إلى البيئة المحيطة بها، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التكامل بين المباني والمرافق والخدمات والمناطق المفتوحة.

20 عمارة و10 بلوكات ضمن المرحلة الثانية

وفي امتداد لأعمال التطوير بالمنطقة، بدأت أعمال المرحلة الثانية من تطوير المنطقة الرابعة، والتي تشمل 10 بلوكات تضم 20 عمارة سكنية، بما يمثل خطوة جديدة نحو استكمال رفع كفاءة المنطقة بصورة متكاملة.

وتتضمن المرحلة الثانية مجموعة من الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية والإنارة والنظافة والتشجير ورفع كفاءة المساحات المحيطة بالعمارات، بما يساهم في تحسين البيئة السكنية وإحداث تغيير ملموس في الصورة البصرية للمنطقة.

الحدائق والمسطحات الخضراء.. التطوير يتجاوز المباني

ومن أبرز ملامح التطوير الاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق الموجودة داخل المنطقة، حيث تم توجيه العمل على تطوير الحدائق وتحويلها إلى مسطحات خضراء حضارية تتماشى مع الشكل الجديد للمنطقة

ويعكس ذلك توجهًا نحو التعامل مع المناطق السكنية باعتبارها منظومة متكاملة، لا تقتصر على المباني فقط، وإنما تشمل أيضًا المساحات المفتوحة والمناطق الخضراء والإنارة والنظافة والمظهر العام، بما يوفر بيئة أفضل وأكثر ملاءمة للسكان.

 

تطوير عمراني.. ورؤية لتحسين جودة الحياة

وتعكس هذه الأعمال توجهًا واضحًا نحو الانتقال من مفهوم التطوير المحدود إلى التطوير المتكامل للمناطق السكنية، من خلال الجمع بين رفع كفاءة المباني وتحسين البنية الأساسية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير مساحات خضراء لائقة.

وفي هذا الإطار، تأتي المتابعة الميدانية للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، للتأكيد على سرعة معدلات التنفيذ، والالتزام بجودة الأعمال، والتنسيق بين الجهات المختلفة، مع الحفاظ على ما يتم إنجازه من مشروعات بعد الانتهاء منها.

وتأتي أعمال تطوير المنطقة الرابعة بحي المناخ كجزء من مشهد تنموي أوسع تشهده بورسعيد، حيث تتواصل أعمال التطوير في عدد من القطاعات والمناطق، ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة المدينة وتحسين بنيتها الأساسية وخدماتها ومظهرها الحضاري.

ومع استمرار تنفيذ المشروعات، تتشكل ملامح جديدة للمدينة تقوم على تطوير المناطق القائمة إلى جانب تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق تنمية متكاملة تمتد آثارها إلى مختلف أحياء المحافظة، وتضع تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري في مقدمة مستهدفاتها.

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