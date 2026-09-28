وضع اللمسات النهائية للمبنى المؤقت لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل بمناخ بورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى المؤقت المخصص لسداد الاشتراكات وتقديم الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بحي المناخ، تمهيدًا لدخوله الخدمة واستقبال المواطنين.

شدد محافظ بورسعيد على تكثيف معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمبنى، وتسريع وتيرة العمل والانتهاء من كافة التجهيزات واللمسات النهائية في أقرب وقت، بما يتيح سرعة بدء تقديم الخدمات للمواطنين

وأكد المحافظ أن تشغيل المبنى يمثل خطوة مهمة ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل المبنى الرئيسي للتأمين الصحي الشامل، من خلال توفير موقع خدمي إضافي مخصص لخدمات سداد الاشتراكات وإنجاز معاملات المنتفعين، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمة وتحسين مستوى الأداء

خطوة جديدة للتيسير على المواطنين وتخفيف التكدس والازدحام بمبنى التأمين الصحي الشامل

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المحافظة تواصل العمل على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات حتى دخولها الخدمة وتحقيق الهدف منها، بما يوفر بيئة خدمية أكثر تنظيمًا ويسهم في راحة المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.