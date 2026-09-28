قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يفتح النار على إثيوبيا.. اتهامات باستخدام أراضيها لدعم ميليشيا الدعم السريع
طارق يحيى: الزمالك يواجه كارثة جديدة الموسم المقبل
بنمو 25% .. 27.6 مليار جنيه تمويلات عقارية بالنصف الأول من 2026
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا
فضل الذكر في حياة المسلم.. من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله
سعر الدولار ينخفض في جميع البنوك
هيونداي تكشف عن توسان 2027 الجديدة.. صور
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. الأسعار والشروط ورابط الحجز
إعفاء يصل لـ8 ملايين جنيه.. مصادر: دراسة مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية
محمد سعيد يرد على شوبير: التشكيك في إصابة الشناوي لا يجب السكوت عليه
لاعبو أيرلندا يلفتون أنظار العالم خلال مواجهة الكيان المحتل
مشاهد صادمة من عرض البحر.. عراقيون يشتبكون مع قراصنة صوماليين لتحرير ناقلة نفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابةً لاستغاثة عامل.. محافظ بورسعيد يتدخل لمنحه كامل حقوقه بعد إصابته أثناء العمل

إصابة بالغة إثر سقوط بلدورات على قدميه.. والمحافظ يستقبل العامل بمكتبه ويتواصل مع الشركة لإنهاء مستحقاته
إصابة بالغة إثر سقوط بلدورات على قدميه.. والمحافظ يستقبل العامل بمكتبه ويتواصل مع الشركة لإنهاء مستحقاته
محمد الغزاوى

استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد لاستغاثة أحد العمال، عقب تعرضه لإصابة بالغة أثناء تأدية عمله بإحدى شركات المقاولات، إثر سقوط عدد من البلدورات على قدميه، مما أسفر عن إصابات أثرت على قدرته على الحركة، 

جاء ذلك امتداد للمواقف الإنسانية التي يحرص عليها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وحرصه الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتدخل العاجل لرفع المعاناة عن الحالات الأولى بالرعاية

وذلك بحضور المهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

إصابة بالغة إثر سقوط بلدورات على قدميه.. والمحافظ يستقبل العامل بمكتبه ويتواصل مع الشركة لإنهاء مستحقاته

وكان العامل قد نشر استغاثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا ظروفه المعيشية باعتباره عاملًا بسيطًا يعول أسرة، وعلى الفور حرص محافظ بورسعيد على استقباله بمكتبه، والاستماع إلى تفاصيل شكواه، والتواصل مع الشركة المعنية، والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصوله على حقوقه ومستحقاته المالية

وبناءً على تدخل المحافظ ومتابعته للموضوع، قامت الشركة بصرف التعويضات والمستحقات المالية الخاصة بالعامل بإجمالي مبلغ 100 الف جنيها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم الكامل له، بما يضمن حصوله على حقوقه ومعالجة الموقف في إطار من المسؤولية والإنسانية

ومن جانبه، قام العامل بالتنازل عن المحاضر التي سبق له تحريرها ضد الشركة، عقب حصوله على حقوقه وتعويضاته، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا أن تدخل المحافظ وحرصه على الاستماع إلى شكواه كان له دور حاسم في إنهاء أزمته وحصوله على حقوقه

ويؤكد محافظ بورسعيد دائمًا أن المواطن هو محور الاهتمام، وأن أبواب المحافظة مفتوحة أمام أصحاب الشكاوى والاستغاثات، خاصة الحالات الإنسانية، مع سرعة بحثها والتدخل لدى الجهات المعنية للوصول إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين وترفع عنهم المعاناة

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد استجابة إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

منظومة صواريخ يارس الباليستية الروسية العابرة للقارات

استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ

الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

ترشيحاتنا

تعبيرية

المتهم بالتشهير بفتاة في البحيرة يواجه عقوبة الحبس

النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد

برلماني لـ صدى البلد: توسيع منافذ مبادرة خفض الأسعار يعزز مواجهة أعباء المعيشة

مجلس النواب

قبل مناقشة مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري بالبرلمان.. نواب تطالب بضرورة وضع آلية واضحة لحماية المشترين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد