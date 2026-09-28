استجابةً لاستغاثة عامل.. محافظ بورسعيد يتدخل لمنحه كامل حقوقه بعد إصابته أثناء العمل

استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد لاستغاثة أحد العمال، عقب تعرضه لإصابة بالغة أثناء تأدية عمله بإحدى شركات المقاولات، إثر سقوط عدد من البلدورات على قدميه، مما أسفر عن إصابات أثرت على قدرته على الحركة،

جاء ذلك امتداد للمواقف الإنسانية التي يحرص عليها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وحرصه الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتدخل العاجل لرفع المعاناة عن الحالات الأولى بالرعاية

وذلك بحضور المهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

إصابة بالغة إثر سقوط بلدورات على قدميه.. والمحافظ يستقبل العامل بمكتبه ويتواصل مع الشركة لإنهاء مستحقاته

وكان العامل قد نشر استغاثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا ظروفه المعيشية باعتباره عاملًا بسيطًا يعول أسرة، وعلى الفور حرص محافظ بورسعيد على استقباله بمكتبه، والاستماع إلى تفاصيل شكواه، والتواصل مع الشركة المعنية، والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصوله على حقوقه ومستحقاته المالية

وبناءً على تدخل المحافظ ومتابعته للموضوع، قامت الشركة بصرف التعويضات والمستحقات المالية الخاصة بالعامل بإجمالي مبلغ 100 الف جنيها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم الكامل له، بما يضمن حصوله على حقوقه ومعالجة الموقف في إطار من المسؤولية والإنسانية

ومن جانبه، قام العامل بالتنازل عن المحاضر التي سبق له تحريرها ضد الشركة، عقب حصوله على حقوقه وتعويضاته، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا أن تدخل المحافظ وحرصه على الاستماع إلى شكواه كان له دور حاسم في إنهاء أزمته وحصوله على حقوقه

ويؤكد محافظ بورسعيد دائمًا أن المواطن هو محور الاهتمام، وأن أبواب المحافظة مفتوحة أمام أصحاب الشكاوى والاستغاثات، خاصة الحالات الإنسانية، مع سرعة بحثها والتدخل لدى الجهات المعنية للوصول إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين وترفع عنهم المعاناة