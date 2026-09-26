محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز تعمير سيناء

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء، والوقوف على آخر مستجدات العمل ومعدلات الإنجاز بعدد من المشروعات بمختلف القطاعات.

استعراض نسب تنفيذ المشروعات.. والمحافظ يوجه بسرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية

وتناول اللقاء موقف التنفيذ ونسب الإنجاز بالمشروعات الجارية، ومراجعة البرامج الزمنية ومعدلات العمل خلال الفترة الحالية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، بما يضمن انتظام العمل ودفع معدلات التنفيذ.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من معدلات التنفيذ، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف معدلات العمل خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لافتتاح عدد من المشروعات تزامنًا مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معدلات الجودة وفي المواعيد المقررة.