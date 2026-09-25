رسالة حسم لبداية العمل الميداني.. الشناوي على رأس حملة مكبرة لرفع إشغالات ضواحي بورسعيد

قاد محمد الشناوي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لرفع الإشغالات، حيث قام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بمناطق مختلفة بحي الضواحى



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد

لا تهاون بداية ميدانية حاسمة الشناوي يقود حملة كبرى لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط





تم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات، وتم التنبيه على الجميع بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم، ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم.



وقد اسفرت جهود الحملة عن إزالة ومصادرة أكشاك مخالفة

و فتارين عرض وعربات يد وذلك من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى.



وشدد محمد الشناوى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع، وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال يعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه.



وتأتي هذه الجهود المتواصلة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية في إزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، فرضاً للانضباط بالشارع واستعادة المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بحي الضواحي وأهاليه.

