مصر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات في بطولة العالم للكيك بوكسينج بإيطاليا

رفع المنتخب المصري للكيك بوكسينج رصيده إلى 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في مدينة "جيسولو" الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر 2026، بمشاركة لاعبين من أكثر من 60 دولة.
وحصد المنتخب المصري حتى الآن على 3 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، فيما يتنافس 3 لاعبات على الميدالية الذهبية وتوج بالميداليات الفضية والمركز الثاني محمد إبراهيم أبوزيد، يوسف عادل، محمد عبدالفتاح، فيما حصد البرونزيتين والمركز الثالث رحمة محمد، جنى مصطفي.
ومن المقرر أن يخوض غدا /السبت/ 3 لاعبات المنافسات على الميدالية الذهبية والمركز الأول وهم إحسان محمود ، بسملة العربي، مريم محمد، فيما جاءت باقي نتائج البعثة المصرية كالتالي حيث حصد المركز الخامس كل من جنى خميس، كريم محمد، أحمد جهاد، آدم محمد، يوسف توفيق، معاز فاروق.
يترأس بعثة المنتخب المصري للناشئين والشباب محمد صبيح مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يضم الجهاز الفني محمد فاروق مدرب منتخب الشباب، إسلام أبو قريش مدرب منتخب الشباب، مريم يحيى المدير الفني لمنتخبات السيدات.
وضمت قائمة اللاعبين واللاعبات منتخب السيدات كلا من إحسان محمود، مريم محمد، سارة موسى، رحمة محمد، جنى مصطفى، جنى محمد، بسملة العربي، فيما يضم منتخب الشباب كريم محمد، آدم محمد، محمد إبراهيم أبو زيد، محمد عبدالفتاح، يوسف توفيق، معاذ محمد، محمود العزبي، أحمد جهاد، يوسف عادل.
تقام بطولة العالم للناشئين والشباب بمدينة جيسولو الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتشهد مشاركة لاعبين ولاعبات من أكثر من 60 دولة، فيما تسعى بعثة المنتخب المصري إلى تقديم مستويات قوية والمنافسة على المراكز المتقدمة خلال مختلف المنافسات.