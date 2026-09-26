مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية وحقنا كدولة في حمايته مكفول دوليًا

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة ؛ فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك خلال ترؤسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها.

وقال إن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية، بل تدافع عن مبدأ واضح وعادل: ألاَّ تُبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين؛ فالموارد المشتركة لا تُدار بإجراءات أحادية أو بسياسة فرض الأمر الواقع، وإنما بالتعاون وحُسْن الجوار والتوصل إلى اتفاقات مُلزمة - وفقاً للقانون الدولي - تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع.