ناس كتيرة بتسأل عليا.. توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره : أنا بخير

حرص الفنان توفيق عبد الحميد على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن حالته، بعد تلقيه العديد من التساؤلات من متابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، مؤكدًا أنه بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ناس كتيرة بتسأل عليا زي ما يكونوا سمعوا حاجة وحشة عني.. بس الحمد لله أنا بخير».

وجاءت رسالة الفنان لتطمئن متابعيه، خاصة مع ملاحظته كثرة السؤال عنه، حيث أوضح بشكل مباشر أنه بخير، داعيًا جمهوره إلى عدم القلق عليه.

وتفاعل عدد من متابعي توفيق عبد الحميد مع منشوره، معبرين عن سعادتهم بالاطمئنان عليه، ومتمنين له الصحة والعافية، ومؤكدين حرصهم الدائم على متابعة أخباره والاطمئنان على حالته.