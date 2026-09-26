هونشي جويا 2026.. السيارة الصينية الأقرب إلى مايباخ | صور

ترسخت هونشي خلال تاريخها في صناعة السيارات الصينية كعلامة ارتبط اسمها بالسيارات الفاخرة، ونجحت على مدار السنوات في تقديم مجموعة من الطرازات الفارهة.

وتعتبر هونشي جويا 2026 واحدة من سيارات السيدان الكبيرة التي تقدم في السوق العالمي بمستوى أعلى من الفخامة، خصوصًا من خلال تصميم المقصورة ومستوى التجهيزات المتاحة للركاب، ولهذا السبب، وصفها البعض بأنها الأقرب إلى سيارات مايباخ.

هونشي جويا 2026

أبعاد هونشي جويا

تنتمي هونشي جويا إلى فئة السيدان الكبيرة الفاخرة، وتأتي بطول يبلغ 5,353 مم، مع عرض يصل إلى 1,998 مم وارتفاع يبلغ 1,511 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,260 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,595 كجم، بينما تعتمد على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

هونشي جويا ومنظومة هجينة بمحرك V8

تعتمد جويا 2026 على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن، تجمع بين محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو ومحرك كهربائي واحد، ويولد محرك الاحتراق الداخلي 469 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 680 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الكهربائي 215 حصانًا و281 نيوتن متر، وتصل القوة الإجمالية إلى 580 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر.

هونشي جويا 2026

أداء وتسارع هونشي جويا

ترتبط المنظومة الهجينة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD. ، بينما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.3 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.

تجهيزات هونشي جويا الداخلية

يظهر التركيز على الفخامة بصورة أوضح داخل المقصورة، حيث تستخدم هونشي جويا كسوة من جلد نابا للمقاعد، ويحصل كل من السائق والراكب الأمامي على مقعد يمكن ضبطه كهربائيًا في 24 وضعية، مع الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك. كما يأتي المقود بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة.

هونشي جويا 2026

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.2 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة للعدادات يبلغ قياسها 13.48 بوصة، ولا تقتصر التجهيزات الترفيهية على الشاشات، إذ تحصل المقصورة على نظام صوتي يضم 32 سماعة، كما تتوفر شاشة ترفيه للراكب الأمامي من خلال إزاحة شاشة المعلومات والترفيه باتجاه موقعه، إلى جانب شاشة مخصصة للتحكم من الخلف.

هونشي جويا 2026

وتحصل المقاعد الخلفية على مجموعة من الوظائف التي عادة ما ترتبط بالسيارات الفاخرة الكبيرة، إذ تتوفر لها خاصية التدفئة والتبريد والتدليك، وبنظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق تحكم، مع فتحات مخصصة للصف الثاني، إلى جانب الإضاءة الداخلية المحيطية، ونظام التحكم الخلفي والمزايا المتعددة للمقاعد.