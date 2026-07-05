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هونشي E-HS9 الفاخرة.. هل تراها رولز وريس كولينان الصينية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونشي E-HS9 الفاخرة.. هل تراها رولز وريس كولينان الصينية؟

هونشي E-HS9
هونشي E-HS9
صبري طلبه

تثير هونشي E-HS9 جدلًا واسعًا في أسواق السيارات العالمية، بعدما ذهب البعض إلى تشبيهها برولز رويس كولينان في نسختها الصينية، نتيجة تصميمها الخارجي الذي يجمع بين الطابع الرياضي والفخامة، إلى جانب التصميم الفاخر، وحزمة التجهيزات المتقدمة.

هونشي E-HS9 والمنظومة الفنية

تعتمد هونشي E-HS9 على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، ويرتبطان بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، لتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 543 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 750 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر في الساعة.

هونشي E-HS9

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية سعتها 99 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 441 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، حيث تستغرق عملية الشحن الكامل من 0 إلى 100 % نحو 9 ساعات و15 دقيقة، بينما يمكن شحن البطارية باستخدام الشحن السريع بالتيار المستمر من 0 إلى 80 % خلال 36 دقيقة.

تجهيزات هونشي E-HS9

توفر هونشي E-HS9 مقصورة داخلية واسعة، كما استخدمت جلد النابا في تنجيد المقاعد، بينما يحصل السائق على مقعد يدعم التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد والتدليك، إضافة إلى 8 وضعيات مختلفة لضبط الجلوس.

هونشي E-HS9

ويحصل الراكب الأمامي أيضًا على مقعد كهربائي مزود بخاصيات التدفئة والتبريد والتدليك مع 6 وضعيات للتعديل، كما زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد يدعم وظائف متعددة، إلى جانب خاصية الذاكرة، كما تضم نظامًا صوتيًا يتكون من 12 سماعة.

وتعتمد السيارة على نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، يسمح بضبط درجات الحرارة بشكل مستقل، بالإضافة إلى نظام جودة الهواء AQS الذي يعمل على تحسين جودة الهواء داخل المقصورة، كما تتوفر خاصيتا تدفئة وتبريد مقاعد الصف الثاني، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من تقنيات الحماية والأمان.

هونشي E HS9 هونشي E HS9 مواصفات هونشي E HS9 السيارة هونشي E HS9

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