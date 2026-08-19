بعد أنباء اتفاقه مع شباب الأهلي.. مصدر بالزمالك يكشف موقف بيزيرا

حسم نادي الزمالك موقفه من الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن اقتراب البرازيلي خوان بيزيرا من مغادرة صفوف الفريق والانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان الصحفي البرازيلي بابلو أوليفيرا قد ذكر عبر حسابه على منصة «إكس» أن بيزيرا توصل إلى اتفاق مع شباب الأهلي، بعد مفاوضات استمرت قرابة 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن النادي الإماراتي سيحصل على خدمات اللاعب مقابل 4 ملايين دولار.

الزمالك يحسم الجدل بشأن رحيل خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي

إلا أن مصدرًا داخل الزمالك نفى وجود أي اتفاق بشأن رحيل اللاعب، مؤكدًا أن عقد بيزيرا مع القلعة البيضاء لا يزال ساريًا، وبالتالي لا يمكن حسم انتقاله إلى أي نادٍ آخر دون موافقة الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «كيف ينهي أي ناد صفقة خوان بيزيرا وعقده سارٍ معنا؟».

وأضاف: «لا توجد أي عروض جديدة وصلت للاعب، وبيزيرا مستمر معنا بشكل طبيعي».

ويغيب بيزيرا حاليًا عن تحضيرات الزمالك للموسم الجديد، إذ يتواجد اللاعب في البرازيل ولم يلتحق بمعسكر الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم.

ويستعد الزمالك لبدء مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.