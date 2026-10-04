"العليمي" يعلن إطلاق عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على كامل التراب اليمني

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، مؤكداً الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد فرص التهدئة.

بدء التنفيذ وفق الخطط المعتمدة

وقال العليمي في بيان موجه للشعب اليمني: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني".

وأضاف أنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية "بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة، وفق الخطط المعتمدة، حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيا الحوثية الإرهابية".



وأكد العليمي أن القرار جاء بعد أن منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، بينما قابلت الميليشيا جهود التهدئة بمزيد من الحشد والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها على المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية.

وقال إن موقف الدولة اليوم هو تحمل مسؤوليتها الوطنية بعد استنفاد كل فرص التهدئة واستمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة وتهديده لأمن المواطنين وسيادة البلاد والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.

ليست حرباً على المواطنين

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن "المعركة ليست حرباً على المواطنين في صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، وليست حرباً ضد مذهب أو قبيلة".

وتابع: "هي حرب الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح".

ووجه رسالة إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين قائلاً: "أنتم لستم هدفاً لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها"، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد الميليشيات والحفاظ على أبنائهم من الزج بهم في المعارك.

تصعيد ميداني في عدة جبهات

وتأتي هذه التطورات مع اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية والجماعة المدعومة من إيران في جبهات تعز ولحج، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضربات الجوية والعمليات البرية والصاروخية، فيما دفعت إجراءات التعبئة العامة والجاهزية العسكرية التي أعلنتها القيادة اليمنية باتجاه مرحلة جديدة تنذر بمواجهة شاملة.