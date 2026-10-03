عشان ابنك ينجح.. إليك أفضل الأطعمة لزيادة التركيز والطاقة أثناء الدراسة

يرغب الأهالي في معرفة كيفية علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه لدى الأطفال خاصة خلال موسم المدارس.

إليك أهم الأطعمة التي تمد الدماغ بالطاقة وتساعد على تحسين التركيز وفقا لما ذكره موقع webmd.

بذور الكتان والشيا

بالإضافة إلى الأسماك، تُعد بذور الكتان المحطمة وبذور الشيا مصادر ممتازة لحمض "الألفا لينولينيك" (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 النباتية التي تدعم وظائف المخ وتساعد على تقليل التعب الذهني.

الشوفان والحبوب الكاملة

يمد الشوفان والحبوب الكاملة، مثل الخبز الأسمر والأرز البني، الجسم والدماغ بطاقة تدريجية ومستدامة بفضل احتوائهما على الكربوهيدرات المعقدة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض.

يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات سكر منتظمة وثابتة في الدم، مما يمنع الشعور بالخمول ويضمن تدفق الجلوكوز بانتظام لخلايا الدماغ أثناء الدراسة.

البروكلي والخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي على نسب عالية من فيتامينات ك، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة.

تساهم هذه العناصر في إبطاء التراجع المعرفي، وحماية الخلايا العصبية، وتحسين سرعة معالجة المعلومات والتركيز.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مزيج فريد من الكافيين ومادة "الثيانين" (L-Theanine)، وهو حمض أميني يساعد على تعزيز اليقظة والانتباه دون التسبب في التوتر أو العصبية المفرطة التي قد تنتج أحياناً عن القهوة المركزة.

الفواكه الحمضية

غنية بفيتامين سي وعوامل مضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتدعم صحة الدماغ، كما أن رائحتها المنعشة وحدها تساعد على رفع مستوى اليقظة الذهنية أثناء فترات المذاكرة المتأخرة.