تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية ، المقترح المقدم من الدكتورة نورهان السيد عبد الحميد الشيخ عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لإنشاء وتطوير «النظام المصري للمدفوعات الدولية» (EIPS)، بما يتيح تسوية المعاملات التجارية مع الشركاء الدوليين مباشرة بالجنيه المصري، ويحد من الاعتماد على الدولار في جانب من المدفوعات والتسويات الخارجية .

ويستهدف المقترح تنويع قنوات المدفوعات الدولية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إجراء المعاملات العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية، بما يسهم في خفض تكاليف التحويلات وتسريع تنفيذها، إلى جانب دعم حركة التجارة مع دول مجموعة البريكس وغيرها من الشركاء التجاريين.

تقليل الاعتماد على الدولار

ويرتكز المقترح على خمسة أهداف رئيسية، تشمل تقليل الاعتماد على الدولار في جزء من التسويات الخارجية، وخفض تكلفة المعاملات المالية، وتسريع التحويلات الدولية، وتعزيز المرونة والاستقلال المالي، فضلا عن تسهيل تحويلات المصريين بالخارج والمعاملات المالية للشركات.