تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، اقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، والذي تقدمت به النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ .

بحضور ممثلي الحكومة

ويأتي الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لبحث سبل تطوير منظومة التعليم الدامج، ومدى الحاجة إلى استحداث مسارات تعليمية بديلة تستجيب للتنوع في قدرات الطلاب ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية.

ويستهدف الاقتراح تحقيق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وبين توفير مسارات تعليمية واقعية تتناسب مع قدراتهم، بما يضمن عدم اقتصار مفهوم الدمج على مجرد إتاحة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وإنما امتداده إلى تحقيق تعليم فعّال ومخرجات تعليمية قادرة على تأهيل الطلاب للحياة العملية والمشاركة الاقتصادية والمجتمعية.