أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات هزت مواقع تابعة للفصائل اليمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن وقوع انفجارات في عدد من المواقع بالمدينة.

وأفادت مصادر قناة «العربية» بسماع دوي أكثر من 7 انفجارات في أحياء النهضة والأعناب ومذبح شمالي صنعاء، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع الفصائل اليمنية، بالتزامن مع استمرار المواجهات على عدد من الجبهات اليمنية.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر الناجمة عنها، كما لم تصدر معلومات مؤكدة بشأن المواقع التي تعرضت للاستهداف.