أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ، سيتم عقد حفل ختام الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري

ومن المقرر أن يحضر حفل الختام كلاً من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالمسرح المدرسي.

المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري

ويقام المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة الشريك الاستراتيجي للمهرجان بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حفل ختام الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري

ويتضمن برنامج حفل ختام الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، عرضًا فنيًا من إخراج المخرج الكبير خالد جلال، كما سيتم الاحتفاء بالمكرمين وتكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في دعم وإنجاح الدورة الأولى، وإعلان جوائز المهرجان وتوزيعها على الفائزين في مختلف المسابقات.

ويأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.