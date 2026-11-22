تترقب جماهير كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الكبير والمنافسة القوية بين الفريقين.

ويستضيف ملعب «الأنفيلد» مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2026/27، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم نحو المراكز الأولى في المسابقة.

على الجانب الآخر، يعيش مانشستر يونايتد وضعًا صعبًا خلال الموسم الحالي، بعدما تراجع إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير، برصيد 8 نقاط، ويأمل في استعادة توازنه وتحقيق انتصار مهم أمام أحد أبرز منافسيه.

ورغم الفارق في ترتيب الفريقين، فإن مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد دائمًا ما تحظى بأهمية استثنائية، ولا تخضع بالضرورة لحسابات المراكز والنقاط، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين الناديين.

الظهور الأول لبوتشيتينو أمام ليفربول

تحمل المباراة أهمية إضافية بالنسبة لمانشستر يونايتد، إذ تشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، بعدما تولى قيادة الفريق مؤخرًا خلفًا لمايكل كاريك، ليبدأ مهمته باختبار صعب أمام ليفربول على ملعب الأنفيلد.

ليفربول يواجه مانشستر يونايتد بدون محمد صلاح

كما تشهد مواجهة اليوم حدثًا بارزًا بالنسبة لجماهير ليفربول، حيث يخوض الفريق مباراته الأولى أمام مانشستر يونايتد دون النجم المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بتاريخ كبير في مواجهات الفريقين، بعدما سجل 16 هدفًا بمختلف المسابقات، ليصبح الهداف التاريخي لهذه المواجهات.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1