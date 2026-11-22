وجّه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصيحة للمواطنين بشأن الاستفادة من تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، داعيًا إلى التفكير في اقتناء المشغولات الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار والاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل.

انخفاض أسعار الذهب

وقال ميلاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن انخفاض أسعار الذهب يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء، موضحًا أن قيمة الجرام ترتبط بسعر المعدن نفسه، سواء جرى اقتناؤه في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت بالفعل زيادة في معدلات الإقبال على الشراء خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تراجع الأسعار، متوقعًا أن تسهم المستويات السعرية الحالية في تغيير توجهات المستهلكين وزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن النظرة الاستثمارية للمعدن الأصفر أصبحت أكثر ارتباطًا بالادخار طويل الأجل، بدلًا من التركيز على التحركات اليومية للأسعار، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالذهب يمثل وسيلة لحفظ المدخرات.

الظروف السعرية الحالية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الذهب في تكوين المدخرات، قائلًا إنه يفضل الاحتفاظ بأمواله في الذهب، وينصح المواطنين باقتنائه في ظل الظروف السعرية الحالية.