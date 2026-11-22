وجهت وزارة الحرب الأمريكية مذكرة تطلب تقليص التفاعلات غير الرسمية والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية والكندية، دون المساس بالتعاون العسكري الرسمي بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجينتي أن التوجيه لم يؤثر في التعاون العسكري أو العمليات المشتركة بين البلدين.

وسبق وفشلت المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، فيما تعهّدت أوتاوا بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي فرضتها واشنطن.

ورغم التصريحات المتفائلة من الجانبين بشأن التوصل إلى اتفاق لتجنب دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية ، تعثرت المفاوضات، وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن البلدين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن "يحقق أهدافنا".

وقال كارني في بيان: "نتيجة لذلك، قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا".