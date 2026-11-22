تحدّث الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب الأسبق للنادي الأهلي، عن أسلوب رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، في التعامل مع لاعبيه، مشيدًا بقدرته على تحفيزهم نفسيًا وبث الثقة داخل الفريق.

وأوضح جونسون، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن مطالبة موكوينا لاعبي بيراميدز بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف تحمل رسالة إيجابية تهدف إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، مؤكدًا تميزه في الجانب النفسي.

وأضاف أن بيراميدز فرض نفسه بقوة على المنافسة، ولم تعد المنافسة مقتصرة على الأهلي والزمالك.