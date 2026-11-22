كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز تفاصيل غياب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا الأسباب الحقيقية وراء ابتعاد اللاعب عن المباريات، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا لأحد المواقع التشيكية بشأن تعرضه لظرف غير متوقع أثر على جاهزيته.

وأكد المصدر أن إيفرتون عانى من بعض الأزمات الصحية التي منعته من الانتظام في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أن اللاعب خضع خلال الفترة الماضية للفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد أسباب المشكلة والتأكد من استقرار حالته الصحية قبل العودة إلى الملاعب.

موكوينا يتمسك باستمرار إيفرتون مع بيراميدز

وأوضح المصدر أن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، وضع اللاعب ضمن حساباته الفنية منذ توليه المسؤولية، وأبلغه بأنه يمثل عنصرًا مهمًا في تشكيل الفريق، وأنه يرغب في الاعتماد على خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن غياب إيفرتون لم يكن لأسباب فنية أو نتيجة خروجه من حسابات الجهاز الفني، وإنما بسبب الظروف الصحية التي مر بها، والتي حالت دون ظهوره بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية.

إيفرتون دا سيلفا جاهز لمواجهة الأهلي

وأضاف المصدر أن اللاعب أصبح جاهزًا حاليًا من الناحيتين الطبية والفنية، بعدما انتهى من الفحوصات والإجراءات الطبية المطلوبة، وبدأ استعادة حساسية المباريات تدريجيًا.

وشارك إيفرتون لمدة 10 دقائق خلال المباراة الودية الأخيرة أمام وادي دجلة، في خطوة تهدف إلى تجهيزه بشكل تدريجي، ليصبح متاحًا أمام موكوينا للاستعانة بخدماته خلال المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

إيفرتون يوضح حقيقة رحيله عن بيراميدز

وكان اللاعب قد نفى في تصريحاته للموقع التشيكي الشائعات المتعلقة باقتراب رحيله عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أنه عقد جلسة مع موكوينا، الذي شدد على أهميته واستمرار الاعتماد عليه.

كما نفى تعرضه لوعكة صحية بسبب تناول الطعام في أحد المطاعم، متسائلًا عن مصدر هذه الرواية.

وبشأن مستقبله وإمكانية مغادرة بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أكد إيفرتون أن جميع الاحتمالات تظل واردة، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع إدارة النادي لمناقشة مستقبله والوصول إلى القرار الأنسب للطرفين