تنتمي سيارة شانجان UNI-T Sport موديل 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، وتأتي ضمن مجموعة الطرازات التي تحمل العلامة الصينية شانجان في السوق السعودي، مع باقة من التجهيزات.

محرك تيربو بقوة 233 حصانًا

تعتمد شانجان الرياضية الجديدة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مدعوم بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 233 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع الأمامي FWD.

شانجان UNI-T Sport موديل 2027

تصميم شانجان UNI-T Sport

يبلغ طول شانجان UNI-T Sport موديل 2027 نحو 4,580 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,870 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,565 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,710 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب حوالي 1,570 كيلوجرامًا.

مقصورة شانجان UNI-T Sport

تحتوي المقصورة الداخلية فرشًا من الجلد، مع تصميم للمقاعد الأمامية يتماشى مع التوجه الرياضي للسيارة، ويحصل مقعد السائق على خاصية الذاكرة والتبريد، إلى جانب إمكانية ضبطه كهربائيًا في 6 وضعيات، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بتصميم رياضي وخاصية التبريد، مع إمكانية ضبطه في 4 وضعيات.

ويحمل المقود تصميمًا متعدد الوظائف، وتضم المقصورة كذلك شاشة للعدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة، تعرض المعلومات الأساسية المرتبطة بالسيارة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه يبلغ قياسها 12.8 بوصة، تدعم شاشة المعلومات والترفيه الاتصال بالهواتف الذكية عبر تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا.

شانجان UNI-T Sport موديل 2027

شانجان UNI-T Sport ووسائل الحماية

تضم شانجان UNI-T Sport باقة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ومكابح مانعة للانغلاق، وثباتًا إلكترونيًا، ومساعد صعود المرتفعات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وأنظمة التحذير من التصادم والفرملة الذاتية، ومساعد الحفاظ على المسار، ومراقبة إجهاد السائق، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.

سعر شانجان UNI-T Sport موديل 2027 في السعودية

تقدم سيارة شانجان UNI-T Sport موديل 2027 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 115,000 ريال سعودي.