كشفت هوندا العالمية عن سيارتها أفانسير 2027 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، مع تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الرياضية والملامح الحديثة، إلى جانب اعتمادها على جيل جديد من الأنظمة الهجينة.

تصميم هوندا أفانسير 2027

حصلت أفانسير 2027 على تصميم مختلف عن عدد من سيارات هوندا الحالية، مع اعتماد واجهة أمامية تتضمن شبكة بارزة ومصابيح رفيعة متعددة الوظائف، تمنح الجزء الأمامي مظهرًا أكثر شراسة، مع الارتكاز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، ومقابض مخفية، وسقف بانوراما.

هوندا أفانسير 2027

محرك هجين بسعة 2.0 لتر

تعتمد أفانسير الجديدة على منظومة Honda Hybrid من الجيل التالي، والتي تمثل تطويرًا لنظام e:HEV السابق المعتمد على محركين كهربائيين، وتستخدم المنظومة محرك بنزين بسعة 2.0 لتر، مع إدخال تعديلات هندسية تستهدف تحسين كفاءة الاحتراق وتوسيع نطاق التشغيل الاقتصادي للمحرك، إلى جانب تقليل حجم وحدة الدفع وتطوير أنظمة التحكم الإلكترونية.

هوندا أفانسير 2027

نظام دفع رباعي كهربائي DualPower eAWD

من أبرز التقنيات التي تقدمها هوندا في أفانسير 2027 نظام DualPower eAWD، الذي يعتمد على محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي، مع إمكانية التحكم بصورة مستقلة في توزيع القوة بين المحورين.

وتدعم السيارة كذلك تقنية Motion Management System، التي تنسق عمل أنظمة الكبح والدفع والتحكم في حركة الهيكل، بهدف تحسين استجابة السيارة عند المنعطفات وتغيير اتجاه الحركة.

هوندا أفانسير 2027

تقنيات هوندا أفانسير 2027

تضم أفانسير الجديدة نظامًا صوتيًا من Bose متوافقًا مع تقنية Dolby Atmos، ويتكون من 12 سماعة، كما توفر السيارة نظامًا للتعرف على الأوامر الصوتية، يسمح بالتحكم في بعض الوظائف، ومنها إعدادات نظام التكييف.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 15 بوصة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، وتخطط هوندا كذلك لتوفير تقنيتي Remote In-Cabin View وRemote Surround View، اللتين تتيحان للسائق متابعة المقصورة والمناطق المحيطة بالسيارة المتوقفة باستخدام الهاتف الذكي.

هوندا أفانسير 2027

موعد طرح هوندا أفانسير 2027 عالميًا

تخطط هوندا لطرح أفانسير الجديدة في عدد من الأسواق، من بينها اليابان وتايلاند والصين، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا، ومن المقرر بدء وصول السيارة أستراليا ونيوزيلندا خلال أبريل 2027، بينما تستهدف الشركة تقديمها في السوق اليابانية خلال ربيع العام نفسه.