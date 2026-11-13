هوندا CR-V 2028 تظهر بتصميم جريء ومحرك هجين فقط

كشفت شركة «هوندا» اليابانية عن التفاصيل الأولية للجيل السابع والجديد كليًا من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «سي آر في» (CR-V) كموديل لعام 2028، مؤكدةً طرحها في الأسواق خلال عام 2027 بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق هذا الطراز العريق.

ويأتي هذا الإعلان المبكر رغم النجاح الكبير الذي يحققه الجيل السادس الحالي بوصفه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في أمريكا الشمالية؛ حيث تتجاوز مبيعاته حاجز 400 ألف وحدة سنويًا.

تحول جذري نحو المنظومات الهجينة ومنصة بناء متطورة

يشهد الجيل السابع من «هوندا CR-V» أكبر تحول ميكانيكي في تاريخ الطراز منذ إطلاقه، إذ قررت الشركة الاستغناء التام عن محركات البنزين التقليدية والاعتماد حصريًا على الجيل الخامس من منظومتها الهجينة ثنائية المحركات (Two-Motor Hybrid System)، مقتدية بخطوة منافستها الأبرز «تويوتا RAV4».

وتستهدف المنظومة الهجينة الجديدة تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 10% مع زيادة مدى القيادة وتطوير نظام دفع كلي جديد كليًا؛ وذلك بالتوازي مع الاعتماد على منصة بناء حديثة توفر صلابة هيكلية أعلى ووزنًا أخف لتعزيز الأداء الرياضي والرشاقة على الطريق.

لغة تصميم جريئة ومواقع التصنيع في أمريكا الشمالية

تتبنى «هوندا CR-V 2028» لغة تصميم خارجية أكثر جرأة وحداثة لمواكبة التحديثات الجذرية التي طالت منافسيها في فئة الكروس أوفر المدمجة مثل «مازدا CX-5» و«هيونداي توسان».

وأوضحت الشركة أن استحواذ الفئات الهجينة على أكثر من 54% من إجمالي مبيعات الطراز خلال عام 2026 شجعها على هذا التحول الكامل، مؤكدةً استمرار تصنيع الجيل الجديد في ثلاثة مصانع بأمريكا الشمالية تشمل ولايتي أوهايو وإنديانا الأمريكيتين ومقاطعة أونتاريو الكندية لضمان تلبية الطلب المتزايد.