الصين تحذر واشنطن من إساءة استخدام الرقابة على الصادرات وتشديد قيود تصدير الرقائق الإلكترونية

حذرت الصين، الولايات المتحدة، من إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات وتشديد القيود المفروضة على الرقائق الإلكترونية؛ وذلك بعد أن أفادت تقارير بحصول شركة صينية أسسها مسؤول سابق في قطاع مراكز البيانات، على خوادم مزودة برقائق ذكاء اصطناعي من إنتاج شركة «إنفيديا» المحظور تصديرها إلى الصين.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن شركة «شنجهاي لونجتينج للحوسبة الذكية»، التي أسستها أليس هوانج، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميجاسبييد» السنغافورية لمراكز البيانات، حصلت على خوادم تحتوي على رقائق «إتش 800» من «إنفيديا»، وفقا لوثائق قُدمت إلى الحكومة الصينية.

وأضاف التقرير أن شركة «أبيريا كلاود سيرفيسز»، الشريك الرسمي لـ«إنفيديا» في سنغافورة، اشترت الخوادم من شركة «ديل تكنولوجيز»، فيما لا يزال من غير الواضح كيف وصلت إلى الشركة الصينية أو ما إذا كانت أليس هوانج قد شاركت في ذلك.

وتأتي هذه التقارير، في وقت تتزايد فيه دعوات بعض المشرعين الأمريكيين إلى فرض قيود إضافية على مبيعات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، بينما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه يؤيد تقييد هذه الصادرات، مشيرا إلى وجود توافق متزايد داخل الكونجرس بشأن هذه المسألة.

من جهتها، نفت بكين الاتهامات الموجهة إلى أليس هوانج بالتجسس لصالح الصين، ووصفتها بأنها ذريعة لفرض «حصار تكنولوجي»، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، يوم الجمعة، إن بلادها تعارض إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات.

وأشارت التقارير إلى أن شركة «ميجاسبييد» تجري تحقيقا بشأن مدى التزامها بضوابط التصدير، فيما تحقق ماليزيا مع إحدى الشركات التابعة لها للاشتباه في تحويل مسار رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وتتزامن هذه التطورات مع الاستعدادات للقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية.