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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على طفلة الغربية المتغيبة

الطفلة
الطفلة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب طفلة عن منزلها بالغربية.


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبإستدعاء أهلية المتغيبة (والدها ، والدتها - مقيمين بنطاق محافظة الغربية) حضرا وبرفقتهما الطفلة سالفة الذكر (7سنوات) وقررا أنه بتاريخ 10/ الجارى ضلت نجلتهما الطريق حال تواجدها رفقة والدتها بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وفى أعقاب تداول المنشور ورد إتصال هاتفى من أحد الأشخاص لوالد الطفلة يفيد بعثوره على نجلتهما فقام بالتوجه لها وإصطحابها ، وأضافا بعدم تعرضها لثمة مكروه.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على أهلية الطفلة بحسن رعايتها.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى طفلة

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