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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي عن المرأة: كن فارسًا وستكون لك الحصن والوطن

محمد صبحي
محمد صبحي
علا محمد

وجه الفنان محمد صبحي رسالة مؤثرة عن المرأة، سلط خلالها الضوء على مكانتها ودورها في حياة الرجل، مؤكدًا أهمية التعامل معها بالحب والاحتواء والصدق، بعيدًا عن السيطرة أو القهر.

ونشر محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كلمات حملت رسالة إنسانية عن تقدير المرأة، قائلًا: «إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم، فأنا وأنت وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من رحمها، فكن قويًا لتحتويها لا لقهرها».

وأضاف: «كن عذبًا رقيقًا صادقًا صديقًا، لا لامتلاكها، حينئذ ستمنحك صكًا بحياتها ثمنًا، كن فارسًا ستكون هي لك الحصن والوطن».

آخر أعمال محمد صبحي

وعلى الصعيد الفني، يُعد عرض مسرحية «فارس يكشف المستور» أحدث أعمال الفنان محمد صبحي، والتي عُرضت على مسرحه بمدينة سنبل، وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية من تأليفه وإخراجه، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.

ويشارك في بطولة العرض عدد كبير من الفنانين، من بينهم وفاء صادق، وعبد الرحيم حسن، وكمال عطية، ورحاب حسين، وأنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، وداليدا، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي، ومنة طارق، وداليا نبيل، ومايكل ويليام، وحلمي جلال، ومحمد عبد المعطي، وعلاء فؤاد، وجمال عبد الناصر، ووليد هاني، إلى جانب مجموعة من الأطفال.

المشوار الفني للفنان محمد صبحي

بدأ محمد صبحي رحلته الفنية عام 1968، من خلال المشاركة في أدوار صغيرة، قبل أن يثبت موهبته ويصبح واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، بعدما وقف أمام عدد من كبار الفنانين، من بينهم صلاح منصور، وفؤاد المهندس، وحسن يوسف، ومحمد عوض، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي.

وقدم صبحي خلال مشواره الفني 28 عرضًا مسرحيًا، من أبرزها «هاللو شلبي»، و«هاملت»، و«غزل البنات»، و«خيبتنا»، و«هاللو أمريكا»، كما شارك في 13 مسلسلًا تلفزيونيًا، من أشهرها «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون»، و«فارس بلا جواد»، و«يوميات ونيس».

وفي السينما، شارك في 26 فيلمًا، من أبرزها «الكرنك»، و«هنا القاهرة»، و«أونكل زيزو حبيبي»، و«علي بيه مظهر و40 حرامي»، و«العميل رقم 13»، و«الشيطانة التي أحبتني».

ومن أبرز محطاته المسرحية مسرحية «الهمجي»، التي قدمها عام 1985، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، وناقش من خلالها عددًا من الصفات الإنسانية السلبية، مثل النفاق والحسد والغيرة، في إطار كوميدي يحمل رسائل اجتماعية.

كما ارتبط اسم محمد صبحي بشخصية «سنبل» التي قدمها في أعمال تلفزيونية حققت نجاحًا جماهيريًا، إلى جانب مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عُرض عام 2002، وأثار جدلًا واسعًا بسبب تناوله قضايا تاريخية وسياسية.

وتظل مسيرة محمد صبحي واحدة من أبرز التجارب الفنية في المسرح والدراما المصرية، إذ جمع خلال سنوات عمله بين الكوميديا والدراما والقضايا الاجتماعية، وقدم أعمالًا تركت بصمة لدى أجيال مختلفة من الجمهور.

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