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برلمان

نواب يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسي لحل أزمة الدهابة: خطوة مهمة لحماية حقوق أبناء المناطق الحدودية وتقنين أوضاعهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، مؤكدًا أهمية التحرك نحو حلول متكاملة، تحقق التوازن بين حماية ثروات الدولة المصرية، والحفاظ على حقوق أبناء المناطق الحدودية ومصادر أرزاقهم.

وتأتي هذه التحركات؛ في إطار مناقشات موسعة، شهدها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وإخضاع النشاط لإشراف الدولة.

وأوضح أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل مدخلًا مهمًا لإنهاء حالة الاحتقان، وفتح صفحة جديدة تقوم على تنظيم العمل في مجال التعدين، بدلًا من استمرار النشاط خارج الإطار القانوني، بما يضمن للدولة إحكام الرقابة على استخراج الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

وأشار إلى أهمية وضع آلية واضحة لمنح التراخيص وتحديد الضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، مع مراعاة طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية، وتوفير فرص عمل قانونية تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأكد أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي أبناء القبائل والمناطق الحدودية؛ للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تراعي البعدين الأمني والاقتصادي، وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.

سامي شاهين: انفراجة أزمة «الدهابة» بدعم الرئيس السيسي تحمي أرزاق آلاف الأسر وتفتح أبواب العمل بالجنوب

من جهته، ثمَّن النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حل أزمة «الدهابة» العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة، والحفاظ على مصادر رزق آلاف الأسر في محافظات الجنوب والمناطق الحدودية.

وأكد شاهين أن التحركات الجارية لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب تعكس حرص الدولة على معالجة المشكلات من جذورها، وإيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة ومواردها الطبيعية، بما يضمن ممارسة النشاط في إطار قانوني ومنظم.

جهود اتحاد القبائل والعائلات المصرية وجهاز مستقبل مصر

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بجهود اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية؛ للتوصل إلى حلول جذرية لأزمة «الدهابة»، مؤكدًا أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والقيادات المجتمعية والبرلمانية لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار شاهين إلى أن تقنين نشاط التنقيب عن الذهب؛ من شأنه فتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية، ودعم جهود التنمية في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، بما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء هذه المناطق.

شاهين: حماية أرزاق المواطنين وتنظيم التنقيب عن الذهب أولوية

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمبادرة؛ بما يضمن تسوية أوضاع العاملين وفقًا للقانون، ودراسة الحالات المرتبطة بقضايا التنقيب عن الذهب، مع وضع آليات واضحة تتيح لأبناء المناطق الحدودية ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة.

واكد شاهين أن حل أزمة «الدهابة» لا يقتصر على إنهاء معاناة العاملين بهذا القطاع؛ وإنما يمثل فرصة حقيقية لتحويل نشاط التنقيب عن الذهب إلى قطاع اقتصادي منظم، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مستقرة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ياسر قورة لجنة حقوق الإنسان الدهابة ثروات الدولة المصرية

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