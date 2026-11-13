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محمد عبد المنعم يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثانية أمام مالاوي ومباراة نيس ضد باريس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثانية أمام مالاوي ومباراة نيس ضد باريس

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عمرو مصطفى

تأكد غياب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، عن المواجهة الثانية للفراعنة أمام مالاوي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها، والتي ستبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

محمد عبد المنعم يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثانية أمام مالاوي ومباراة نيس ضد باريس

وكشفت مصادر، أن محمد عبد المنعم لن يكون قادرًا على العودة إلى المشاركة في المباريات قبل مرور أسبوعين؛ في ظل حاجته إلى فترة للتعافي من الإصابة، واستعادة جاهزيته البدنية.

وأضافت المصادر، أن الإصابة ستحرم مدافع منتخب مصر أيضًا من المشاركة مع فريقه نيس الفرنسي أمام باريس سان جيرمان، في المباراة المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر ونادي نيس تطورات حالة اللاعب خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، والمشاركة في المباريات بعد اكتمال تعافيه.

محمد عبد المنعم منتخب مصر مالاوي نيس الفرنسي باريس سان جيرمان

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