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كيف تستغل جماعة الإخوان العمل الخيري والدعوي للتغلغل وجمع التبرعات في أوروبا؟.. خبير يوضح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تستغل جماعة الإخوان العمل الخيري والدعوي للتغلغل وجمع التبرعات في أوروبا؟.. خبير يوضح

الإخوان
الإخوان
محمود زيدان

تعتمد جماعة الإخوان الإرهابية في توسعها داخل القارة الأوروبية على إستراتيجية دقيقة ترتكز على تأسيس شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات التي ترفع شعارات العمل الخيري والدعوة الإسلامية. 

وتهدف هذه الواجهات المدنية إلى التغلغل التدريجي داخل النسيج المجتمعي، واستقطاب أبناء الجاليات المسلمة تحت غطاء تقديم الخدمات الاجتماعية، وتعليم اللغة العربية، والرعاية الدينية، مما يمنح الجماعة شرعية قانونية وحضوراً مقبولاً لدى السلطات والمجتمعات المحلية على حد سواء.

وفي هذا السياق، قال ماهر فضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تعتمد على تأسيس مؤسسات تحمل شعارات العمل الخيري والدعوة إلى الدين الإسلامي في الدول الأوروبية، بهدف التغلغل داخل المجتمعات واستقطاب المسلمين واستغلال الأنشطة الخيرية في جمع الأموال وتوسيع نفوذها، موضحا أن هذا التمدد لا يقتصر على دولة أوروبية بعينها، وإنما يمتد إلى عشرات الدول، بما يتيح للجماعة فرصا واسعة لجمع التبرعات وتوظيفها في أنشطة اقتصادية وتنظيمية.

وأضاف فضالي، خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القيادات المرتبطة بالتنظيم تستغل شبكة من الشركات والاستثمارات في إدارة الأموال وتوسيع مصادر التمويل، مشيرا إلى أن قضية غزة أصبحت إحدى القضايا التي يجري توظيفها في هذا السياق، من خلال حملات جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية. وزعم أن مبالغ ضخمة جرى جمعها تحت هذا العنوان، واتهم جهات وشركات مرتبطة بالتنظيم بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أنشطة ومصالح تجارية خاصة، بدلا من توجيهها إلى المستفيدين، لافتا إلى أن تعدد الكيانات والمسميات يمثل إحدى آليات استمرار نشاط التنظيم.

وأكد أن الجماعة تعتمد، بحسب وصفه، على تغيير أسماء المؤسسات والمراكز والواجهات التي تعمل من خلالها كلما تعرضت للملاحقة أو انكشفت طبيعة أنشطتها، معتبرا أن ما وصفه باستراتيجية التضليل والمناورة يمنح التنظيم قدرة على إعادة تشكيل شبكاته ومواصلة العمل عبر واجهات مختلفة. وأشار إلى أن صدور قرارات وإجراءات تستهدف هذه الكيانات يدفعها إلى إصدار بيانات اعتراض ورفض، معتبرا أن ذلك يعكس حجم التأثير الذي تتركه الإجراءات القانونية والرقابية على أنشطتها.

وفي سياق حديثه عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان، قال فضالي إن فهم طبيعة التنظيم يتطلب العودة إلى ظروف تأسيسه عام 1928، مدعيا أن مؤسسه حسن البنا تلقى تمويلا من الاستخبارات البريطانية، في إطار تصور استعماري لإيجاد كيانات قادرة على التأثير في الدول بعد خروج القوات البريطانية منها. وربط فضالي هذه الرواية بما شهدته مصر عام 2013، مدعيا أن الجماعة تلقت تمويلات تجاوزت 8 مليارات دولار خلال تلك المرحلة، وأنها كانت تسعى إلى تنفيذ مخططات تستهدف تقسيم المنطقة وإنشاء كيان متطرف في سيناء.

وأضاف فضالي أن التمويل يمثل عنصرا أساسيا في استمرار نشاط الجماعات، مستشهدا بالنقاشات المتعلقة بحركة حماس ومصادر دعمها، ومشددا على ضرورة التمييز بين الشعارات المعلنة والأهداف الفعلية للكيانات التنظيمية. وأكد أن جماعة الإخوان، وفقا لتقييمه، لا تتبنى مفهوم الدولة الوطنية، مشيرا إلى تصريحات سابقة لقياداتها بشأن الوطن والحدود، ومعتبرا أن مشروع التنظيم يقوم على تجاوز حدود الدول والسعي إلى توسيع نفوذه خارجها.

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