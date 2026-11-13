موعد بداية فصل الشتاء في مصر 2026.. تحذيرات مهمة بشأن تخفيف الملابس

مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد تساؤلات المواطنين بشأن موعد انتهاء الأجواء الخريفية وبدء الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة، خاصة بعد موجات البرودة التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأيام الماضية.

التقلبات الجوية وعودة الأجواء الدافئة

وبين التقلبات الجوية وعودة الأجواء الدافئة نهارًا، تبرز أهمية متابعة توقعات الطقس والتعرف على طبيعة الفترة المقبلة، لتجنب التعرض لنزلات البرد نتيجة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد البداية الرسمية لفصل الشتاء، وموعد ذروة البرودة، إلى جانب مجموعة من النصائح المهمة بشأن الملابس المناسبة خلال الأيام المقبلة.

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر

يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي، الذي يرتبط بميل محور الأرض واختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على مدار العام.

وأوضحت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أشعة الشمس تتعامد على مدار الجدي خلال فصل الشتاء، بينما تتعامد على مدار السرطان في الصيف، وعلى خط الاستواء خلال فصلي الربيع والخريف.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء في مصر يتسم بانخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، موضحة أن ذروة الأجواء شديدة البرودة تكون عادة خلال شهري يناير وفبراير.

هل تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب شهر ديسمبر؟

وأكدت أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد أجواءً تقترب تدريجيًا من طبيعة الشتاء، مع زيادة فرص سقوط الأمطار كلما اقتربنا من شهر ديسمبر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة.

وأضافت أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة الصغرى في بعض المحافظات نحو 11 درجة مئوية، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية منخفضة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود إلى معدلاتها المعتادة خلال فصل الخريف، مع توقع ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية غدًا، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأوضحت أن الطقس سيكون دافئًا نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تستمر الأجواء الباردة خلال فترات الليل، وتزداد حدة الإحساس بالبرودة في محافظات الصعيد.

تحذير من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة

وحذرت منار غانم المواطنين من التسرع في تخفيف الملابس أو الانخداع بسطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مشددة على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية وعدم العودة إلى الملابس الصيفية في الوقت الحالي.

كما نصحت بضرورة اختيار الملابس المناسبة للأطفال، دون المبالغة في ارتداء القطع الثقيلة، مع الاحتفاظ بملابس إضافية مثل الجاكيت، خاصة عند الخروج خلال فترات الليل، لتجنب التعرض للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.