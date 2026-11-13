ما لا تعرفه عن التينيا.. أسباب ظهورها وأعراضها وطرق علاجها والوقاية منها في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وتغيير طبيعة الملابس اليومية، قد تلاحظ بعض النساء ظهور بقع جلدية غريبة أو حكة واحمرارًا في مناطق مختلفة من الجسم، وهي أعراض قد تشير في بعض الحالات إلى الإصابة بالتينيا الجلدية، إحدى المشكلات الجلدية الشائعة التي تسببها أنواع من الفطريات.

وتختلف التينيا الجلدية في أشكالها وأماكن ظهورها، فهناك أنواع تصيب القدمين وبين الأصابع، وأخرى تظهر على الجسم أو فروة الرأس أو المناطق التي يزداد فيها التعرق، وقد يختلط الأمر بينها وبين الإكزيما أو الحساسية الجلدية، ما يجعل التشخيص الصحيح أمرًا ضروريًا لاختيار العلاج المناسب.

ما هي التينيا الجلدية؟

التينيا الجلدية هي عدوى فطرية تصيب الجلد أو الشعر أو الأظافر، وتحدث نتيجة نمو أنواع معينة من الفطريات التي تتغذى على مادة الكيراتين الموجودة في الطبقات الخارجية للجلد والشعر والأظافر.

وتظهر الإصابة بأشكال مختلفة وفقًا لنوع الفطر والمنطقة المصابة، فقد تكون على هيئة بقع دائرية أو حلقات ذات حواف واضحة، أو بقع فاتحة أو داكنة اللون، وقد يصاحبها تقشر أو حكة.

لماذا تظهر التينيا الجلدية في الشتاء؟

يرتبط انتشار العدوى الفطرية في الأساس بتوافر الظروف المناسبة لنمو الفطريات، ومنها الرطوبة والدفء والتعرق، ولذلك لا يعني انخفاض درجات الحرارة اختفاء احتمالات الإصابة.

وهناك بعض العادات الشتوية التي قد تساعد على تهيئة بيئة مناسبة لنمو الفطريات، ومنها:

ارتداء طبقات متعددة من الملابس لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى احتباس العرق والرطوبة.

عدم تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام، خاصة بين أصابع القدم وفي ثنايا الجلد.

ارتداء الجوارب والأحذية المغلقة لفترات طويلة، مع تراكم العرق داخلها.

مشاركة المناشف أو الملابس أو الأدوات الشخصية مع شخص مصاب.

استخدام ملابس غير مناسبة تسمح باحتباس الرطوبة والحرارة.

أشهر أنواع التينيا الجلدية

1- تينيا الجسم

تظهر غالبًا على هيئة بقع دائرية أو حلقية، وقد تكون حوافها مرتفعة ومتقشرة، مع وجود منطقة أكثر صفاءً في المنتصف، ويمكن أن تصيب مناطق مختلفة من الجسم.

2- تينيا القدم الرياضي

تصيب القدم، خاصة المناطق الموجودة بين أصابع القدم، وتسبب الحكة والتقشر والاحمرار، وقد يصاحبها تشقق الجلد أو ظهور فقاعات صغيرة.

3- تينيا فروة الرأس

تظهر بصورة أكبر لدى الأطفال، وقد تسبب بقعًا من تساقط الشعر وتقشر فروة الرأس والحكة، وأحيانًا تورمًا والتهابًا مؤلمًا، وتحتاج إلى علاج طبي عن طريق الفم في كثير من الحالات.

4- التينيا الملونة

تحدث بسبب زيادة نمو نوع من الخمائر الموجودة طبيعيًا على الجلد، وتظهر على شكل بقع فاتحة أو داكنة أو وردية، خاصة على الصدر والظهر والرقبة والذراعين، وقد تكون مصحوبة بقشور خفيفة.

5- تينيا الفخذين

تظهر في منطقة أعلى الفخذين وثنايا الجلد، وتسبب طفحًا جلديًا مصحوبًا بالحكة والاحمرار والتقشر، وقد تزيد فرص ظهورها مع التعرق والاحتكاك والرطوبة.

ما أعراض التينيا الجلدية التي لا يجب تجاهلها؟

تختلف الأعراض حسب نوع العدوى ومكانها، لكن أبرز العلامات تشمل: