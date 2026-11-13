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موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الإجتماعى، لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026  لجميع الأسر المستحقة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وضع الترتييات اللازمة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر  نوفمبر  لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه في منتصف الشهر الجاري.

الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

وزارة التضامن الإجتماعى صرف معاشات تكافل وكرامة تكافل وكرامة صرف المعاشات

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