هل يجوز عدم متابعة الإمام في سجود السهو؟.. الأزهر للفتوى يوضح الحكم

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من سائل يقول في رسالته: «ما حكم عدم متابعتي للإمام في سجود السهو؟».

وأجابت لجنة الفتوى قائلة إن الإمام إذا نسي في صلاته فزاد فيها أو نقص منها، ثم سجد للسهو قبل السلام أو بعده، فإن سجوده صحيح ومشروع وفقًا لما ذهب إليه الفقهاء، ومن سجد مع الإمام فقد أصاب، وتكون صلاته صحيحة.

وأضافت اللجنة أن متابعة الإمام في الصلاة واجبة على المأموم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا»، وهو حديث متفق عليه.

وأوضحت اللجنة أن ترك المأموم السجود مع الإمام عند سجوده للسهو غير صحيح، وأن الواجب عليه متابعته في سجود السهو، سواء كان قبل التسليم أو بعده، وعدم مخالفته في ذلك.

ونصحت اللجنة السائل بضرورة سجود السهو، إذا كان قد تركه مع الإمام، موضحة أنه يأثم بسبب التأخير، وأن عليه إعادة الصلاة احتياطًا، وذلك لقول بعض الفقهاء ببطلان صلاة من ترك سجود السهو.

واختتمت لجنة الفتوى بيانها بالتأكيد على أهمية التزام المأموم بمتابعة الإمام في سجود السهو، وعدم الانفراد عنه في الأفعال التي تقتضي المتابعة، حتى يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح.