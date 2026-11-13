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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز 4 صانعات محتوى لبث مقاطع رقص خادشة

المتهمات
المتهمات
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع 4 صانعات محتوى في اتهامهن بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصهن بطريقة خادشة للحياء مرتديات ملابس خليعة بزعم جمع المشاهدات والتربح.

وقررت النيابة حجز المتهمات 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب كما حرزت هواتفهن وأمرت بإرسالها للجهات الفنية المختصة لفحصها وبيان محتواها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات حال تواجدهن بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهن (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن إعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة صانعات محتو خادشة للحياء الجيزة

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