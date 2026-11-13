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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن آخر تطورات ملف الصفقات داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المغربي أشرف بن شرقي لا يرغب في حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة الحالية، ويرى أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وأوضح أبو علي، خلال حديثه عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، أن اسم حسام عبد المجيد لا يزال مطروحًا بقوة على طاولة اهتمامات الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب سينضم إلى القلعة الحمراء بنسبة 100% خلال الصيف المقبل، حال عدم إتمام انتقاله في يناير. مضيفا أن الأهلي يرغب أيضًا في تدعيم صفوفه بلاعب فلسطيني، مع احتمالية رحيل المغربي أشرف داري.

كما أشار أبوعلي، إلى أن إمام عاشور يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه لمواجهة بيراميدز، مؤكدًا التزام اللاعب وعدم افتعاله أي أزمات خلال الفترة الماضية.

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