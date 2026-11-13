قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن
دعاء لو قلته يفرج عنك أي كرب في ساعة الجمعة.. أدركه قبل الغروب
توفير 40 مليار جنيه وزيادة منافذ السلع.. الحكومة تكشف خطة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026"
بعد فضـ.يحة جنسن هوانج.. أمريكا تحقق في اتهامات تجسس سيدة أعمال صينية لصالح بكين
جيش الاحتلال: دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
صاحب واقعة لقد اسقطني أرضا.. مهندس يعاني إضرابات نفسية تعدى على العاملين بمحطة وقود
تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن
هل يجوز شرعا بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟ .. دار الإفتاء تجيب
هادي فهمي يحذر من تفكك النظام العربي: الحوار والتهدئة ضرورة لمواجهة أزمات المنطقة
أعلى سعر دولار في البنوك الآن
جريت وول الصينية تقدم Wey Lanshan وهذا سعرها عالميًا | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توفير 40 مليار جنيه وزيادة منافذ السلع.. الحكومة تكشف خطة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026"

المستشار محمد عادل
المستشار محمد عادل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من الخطوات التنفيذية والقرارات لترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية في مختلف القطاعات.

وأوضح المتحدث، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الحكومة عقدت منذ انتهاء المنتدى العديد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مختلف الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ التوصيات، لافتًا إلى الإعلان عن عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تنفيذًا لهذه المخرجات.

وأشار إلى أن الخطوات التنفيذية شملت قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مواصلة العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.

استمرار خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

وفي هذا الإطار، أوضح أن اجتماعًا عُقد أمس لمناقشة ملف خفض الدين الحكومي، ومتابعة التكليف الصادر عن المنتدى بشأن استمرار خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الدين العام شهد خلال العامين الماضيين مسارًا تنازليًا من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المعيار الأهم في تقييم الدين ليس قيمته كرقم مجرد، وإنما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، كاشفًا عن تراجع هذه النسبة من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية.

وأكد أن هذا التراجع يوفر حيزًا ماليًا أكبر أمام الحكومة للتحرك وتوجيه موارد إضافية لدعم قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وهو ما يتكامل مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف تحقيق وفورات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، موضحًا أن المرحلة الأولى من تطبيقها تستمر لمدة ثلاثة أشهر، فيما يستمر تنفيذ بعض الإجراءات حتى نهاية العام المالي الجاري.

وفي سياق تنفيذ توصيات المنتدى، أشار إلى أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل أحد المخرجات التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذها، موضحًا أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر، جرى عرض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، بما يدعم النشاط الإنتاجي داخل القرى.

تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية

كما أكد أن الحكومة تضع تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية والطاقة ضمن أولوياتها، في ظل التوترات العالمية الحالية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مستمرة خلال الفترة الماضية، وصدور تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة هذا الملف وتأمين احتياجات السوق.

وفي إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، لفت إلى استمرار المبادرات المختلفة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومن بينها مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف عن زيادة عدد منافذ المبادرة من 286 منفذًا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، توفر أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.

مجلس الوزراء المتحدث الرسمي الحكومة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

ترشيحاتنا

الفيلم السعودي «جحيم العابرين»

مؤلف جحيم العابرين: الفيلم يقدم جزءا كبيرا من تفاصيل الرواية.. والسيناريو يفرض مكاسب أكبر

جحيم العابرين

باسل الصلي: العرض العالمي الأول لفيلم جحيم العابرين بمهرجان القاهرة السينمائي مكسب كبير

جحيم العابرين

أضواء بدر: جحيم العابرين يستحق المشاهدة.. وأتوقع نجاحه بمهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد