جيش الاحتلال: دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة

سُمع دُوّي إنذار يحذّر من إطلاق صواريخ وقذائف في منطقة ناحال عوز بغلاف غزة.

سماع دوي انفجارات في ناحال عوز



وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي إن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.



وفي تحديث لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في منطقة ناحال عوز بغلاف غزة انطلقت نتيجة رصد خاطئ.

وفي سياق آخر، أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس 12 نوفمبر 2026، عن رفضها القاطع للبيان الصادر عن ما يُسمّى مجلس السلام، متهمة إياه بتبني رواية الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على استمرار عدوانه وانتهاكاته بحق المدنيين والمنشآت المدنية والطبية في قطاع غزة.



وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن البيان انحاز بشكل واضح إلى رواية الاحتلال المضللة، وردد مزاعمه بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، معتبرة أن ذلك يمثل محاولة لتحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحقها، ويتعارض مع مبادئ الموضوعية والعدالة.



وأضافت حماس أنه كان من الأجدر بمجلس السلام وممثله ميلادينوف إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية، والمطالبة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.